Barça: Arthur schließt Inter-Wechsel aus

Inter Mailand kann sich eine Verpflichtung von Arthur (23) abschminken. „Ein Verein mit einem großartigen Trainer und erfahrenen Spielern“, sagt der brasilianische Sechser des FC Barcelona zwar artig gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘, „im Moment denke ich aber nur an Barcelona. ​​Ich bin sowohl in der Mannschaft als auch in der Stadt sehr glücklich und sehe mich noch viele Jahre in den Blaugrana-Farben.“

Damit besteht offensichtlich keine Möglichkeit, dass Arthur Teil eines großen Deals zwischen den Katalanen und den Nerazzurri werden könnte: Barça will unbedingt Inter-Stürmer Lautaro Martínez (22) verpflichten, die Mailänder im Gegenzug natürlich einen angemessenen Gegenwert. Neben Arthur wird auch Barcelonas Antoine Griezmann (29) als mögliche Tauschgabe gehandelt, der Franzose soll aber ebenfalls nicht an einem Wechsel interessiert sein.