Bayern - ManUnited: Die voraussichtlichen Aufstellungen

In der Vergangenheit kam es in der Königsklasse immer wieder zu geschichtsträchtigen Begegnungen zwischen dem FC Bayern und Manchester United. Darunter das unvergessene Champions League-Finale 1999, das die Red Devils mit zwei Toren in der Nachspielzeit für sich entscheiden konnten. Ganz so dramatisch wird der morgige Auftakt in der Gruppenphase wohl nicht vonstattengehen, dennoch dürfen sich die Fans auf ein spannendes Spiel freuen.

Während sich die Bayern und Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende mit 2:2 trennten, geriet United zu Hause gegen Brighton & Hove Albion mit 1:3 unter die Räder. Im Old Trafford lag das Heimteam nach 70 Minuten mit 0:3 hinten und kam nur durch eine tolle Einzelleistung von Youngster Hannibal Mejbri (20) zum Anschlusstreffer.

Lese-Tipp

FC Bayern: Sonderlob für Tel

Einen Vorteil wollte Thomas Tuchel in der schwachen Form von United aber nicht sehen. „Wenn du denkst, du hast das Spiel unter Kontrolle, ist es der gefährlichste Moment“, so der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel. Selbst wenn die Münchner ihre dominante Spielweise durchbringen können, bleibe die Mannschaft aus Manchester gefährlich. „Sie halten es auch aus, ohne Ball zu sein“, erläutert Tuchel.

Bayern-Spieler wieder fit

Nachdem Joshua Kimmich (28) gegen Bayer fitnessbedingt nach 60 Minuten vom Platz musste, wird er am Mittwoch wohl wieder über die volle Distanz zur Verfügung stehen. „Mein Stand ist, dass es diesmal keine Vorgabe gibt für Jo“, teilte Tuchel den Journalisten auf Nachfrage mit. Raphaël Guerreiro (29) und Kingsley Coman (27) konnten beide wieder ins Teamtraining einsteigen. Bei Guerreiro wird es nach seiner langfristigen Muskelverletzung aber noch nicht für einen Kaderplatz reichen.

Jamal Musiala (20) steht nach seinem Kurzeinsatz gegen Leverkusen ebenfalls wieder voll im Saft. Ob Thomas Müller (34) deshalb seinen Platz in der Startelf räumen muss, bleibt offen. Eine Variante mit beiden Zehnern wollte Tuchel nicht gänzlich ausschließen. „Jamal ist bereit zu starten“, ließ der Übungsleiter die Anwesenden wissen, „er kann auch mit Thomas Müller gemeinsam spielen“.

So könnten der FC Bayern spielen

United geht auf dem Zahnfleisch

Nicht nur ergebnistechnisch läuft es bei United aktuell suboptimal. Erik ten Hag ist außerdem dazu gezwungen, auf einige Profis im Kader zu verzichten. Passen müssen unter anderem Luke Shaw (28), Aaron Wan-Bissaka (25), Sofyan Amrabat (27), Mason Mount (24) und Raphaël Varane (30). Harry Maguire (30) fällt kurzfristig ebenfalls aus. Dazu kommen mit Jadon Sancho (23) und Antony (23) zwei suspendierte Akteure.

Im Nachgang der Partie gegen Brighton soll es in der Kabine der Red Devils ordentlich gekracht haben. Bruno Fernandes (29) und Scott McTominay (26) sowie die beiden Innenverteidiger Victor Lindelöf (29) und Lisandro Martínez (25) sind dem Vernehmen nach heftig aneinandergeraten. Auch wenn ten Hag die Auseinandersetzung dementiert, bleibt ein fader Beigeschmack.

So könnte United spielen