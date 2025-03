Ibrahimovic spaltet Milan

Abseits der sportlichen Krise zeichnet sich in der Führungsetage des AC Mailand ein echter Nebenkriegsschauplatz ab. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato herrscht große Uneinigkeit zwischen Giorgio Furlani, CEO des Milan-Inverstors RedBird, und Berater Zlatan Ibrahimovic. Grund dafür sind zahlreiche Meinungsverschiedenheiten über die sportpolitische Ausrichtung und die Umstrukturierung bei den Rossoneri.

Insbesondere bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor arbeiten beide in entgegengesetzte Richtungen. Angesprochen auf den Zwist erklärt Furlani: „Zu diesem Profil ist derzeit noch keine Entscheidung gefallen, alle Entscheidungen laufen über mich.“ Auch unter den Mitarbeitern des Vereins hat Ibrahimovic einen Großteil der Rückendeckung verloren. Die einen werfen dem Schweden unzureichende Führungsstärke in der sportlich schwierigen Situation vor. Andere wiederum prangern an, dass er bei Milan eine zu große Rolle einnimmt, obwohl er keine offizielle Festanstellung beim Serie A-Klub innehat.