BVB-Talent im Wartestand: Wätjen auf dem Sprung?

Kjell Wätjen befindet sich bei Borussia Dortmund im Wartestand und könnte die Schwarz-Gelben diesen Winter womöglich auf Leihbasis verlassen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ befasst sich der VfL Bochum mit einer Verpflichtung des 18-jährigen Mittelfeldspielers, der unter Trainer Nuri Sahin bisher nur zu 15 Bundesligaminuten zum Einsatz kam. Gleichzeitig kassieren die Ruhr ‚Nachrichten‘ das Gerücht teilweise wieder ein, da Wätjen auch beim VfL wohl nur Ersatz wäre.

In der Zentrale sind Ibrahim Sissoko (27) und Matus Bero (29) gesetzt, dazu wolle der abstiegsbedrohte Ruhrtpott-Nachbar des BVB nur Spieler verpflichten, die auf Anhieb weiterhelfen könnten. Es sei daher fraglich, dass Wätjen ins gesuchte Profil der Bochumer passe. Grundsätzlich ist das Toptalent mit seinen Einsatzzeiten bei den BVB-Profis nicht zufrieden. Nach dem gestrigen 2:1-Sieg der zweiten Mannschaft der Dortmunder sagte Wätjen über seine aktuelle Situation gegenüber Magenta Sport: „Man tut, was man kann. Letzten Endes entscheidet das Nuri (Sahin, Anm. d. Red.) und mehr sage ich dazu nicht.“ Dennoch ist es denkbar, dass Wätjen den BVB diesen Winter auf Leihbasis in Richtung eines anderen Klubs verlässt.