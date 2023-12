Einigung: Osimhen-Deal mit Ausstiegsklausel

Im Vertragspoker zwischen der SSC Neapel und Victor Osimhen sind wohl die letzten Details geklärt. Laut Fabrizio Romano wurde eine Einigung erzielt, den bis 2025 datierten Kontrakt um ein weiteres Jahr zu verlängern. Das Arbeitspapier soll zudem eine Ausstiegsklausel enthalten, ‚Sky Italia‘ nennt 130 bis 140 Millionen Euro als Größenordnung.

Osimhen, jüngst zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt, weckt vor allem in der englischen Premier League Interesse. In der laufenden Saison hat der Mittelstürmer in 15 Pflichtspielen sieben Tore geschossen. Nach Neapel war der 24-jährige Nigerianer im Sommer 2020 für 75 Millionen Euro aus Lille gekommen.