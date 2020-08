VfB-Duo fällt aus

Der VfB Stuttgart hat das Testspiel gegen den FC Liverpool (0:3) am gestrigen Samstag nicht unbeschadet überstanden. Wie die Schwaben mitteilen, brach sich Erik Thommy den Ellenbogen. Der 26-Jährige wurde bereits operiert und fällt mehrere Wochen aus.

Bei Roberto Massimo (19) steht eine endgültige Diagnose noch aus. Der Youngster verletzte sich am linken Sprunggelenk und hat das Trainingslager nun verlassen, um sich in Stuttgart genauer durchchecken zu lassen.

Roberto #Massimo, der sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers in der ersten Hälfte im Testspiel #VfBLFC am linken Sprunggelenk verletzte, wird heute das Trainingslager in Kitzbühel verlassen und zu weiteren Untersuchungen zurück nach Stuttgart reisen. pic.twitter.com/y7T0OZTCPs