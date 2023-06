Otamendi verlängert bei Benfica

Nicolás Otamendi bleibt Benfica Lissabon erhalten. Wie der diesjährige portugiesische Meister bekanntgibt, verlängert der 35-Jährige seinen Vertrag bis 2025. Für die Adler ist die Ausdehnung der Zusammenarbeit ein wichtiges Zeichen. Otamendi läuft als Kapitän auf.

Für Benfica stand der Routinier in der abgeschlossenen Saison 46 Mal auf dem Rasen, wurde immer in die Anfangsformation berufen. Der argentinische Weltmeister spielt seit dem Sommer 2020 für Benfica. Der Verein um Trainer Roger Schmidt holte den Rechtsfuß seinerzeit für 15 Millionen Euro von Manchester City an Bord.

