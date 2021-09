Real Madrid: Starkes Interesse an Porro

Die Königlichen sehen sich nach einem neuen Rechtsverteidiger um. Wie die portugiesische Zeitung ‚O Jogo‘ berichtet, spielt der Name Pedro Porro dabei eine zentrale Rolle. Schon vor Monaten habe Real Madrid die Fährte des 22-Jährigen aufgenommen, das Interesse sei seitdem ungebrochen.

Porro ist seit Sommer 2020 von Manchester City an Sporting Lissabon verliehen und überzeugt dort mit starken Leistungen. Für rund acht Millionen Euro können die Portugiesen den spanischen Nationalspieler (ein Länderspiel) im nächsten Sommer dauerhaft an sich binden. Real müsste also noch etwas tiefer in die Tasche greifen, um Porro an Bord zu holen.

Stammkraft Dani Carvajal (29) ist derzeit wieder einmal verletzt. Carlo Ancelotti hat es schon mit Lucas Vázquez (30), Nacho Fernández (31) und Fede Valverde (23) hinten rechts probiert. Wirklich überzeugen konnte aber keine der Notlösungen. Porro dagegen wäre eine Verstärkung mit Perspektive.