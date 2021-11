Roma reagiert auf Zakaria-Gerücht

Die AS Rom will sich bei ihren Transferplanungen für den Winter nicht in die Karten schauen lassen. Von ‚Sky Italia‘ auf die Gerüchte um Rechtsverteidiger Diogo Dalot (22, Manchester United) und Mittelfeldspieler Denis Zakaria (24, Borussia Mönchengladbach) angesprochen, betont Geschäftsführer Tiago Pinto, man werde „im Januar gemeinsam mit Trainer José Mourinho den richtigen Weg finden, um die Mannschaft zu verbessern.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zakarias Vertrag in Gladbach läuft im Sommer aus, Dalot ist bis 2023 an Manchester gebunden, nimmt aber nur eine Ergänzungsrolle ein – beide könnten im Winter also kostengünstig zu haben sein. Pinto stellt klar: „Ich werde nicht in der Öffentlichkeit über unsere Ziele sprechen.“ Neben der Roma haben unter anderem auch Juventus Turin und Borussia Dortmund ein Auge auf Zakaria geworfen.