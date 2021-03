Wieder Nationalspieler: Lingards unverhoffte Renaissance

Über die sportlichen Errungenschaften aus Jesse Lingards jüngere Vergangenheit gibt es zahlreiche Witze. Beispielsweise, dass Liverpool-Torhüter Alisson Becker in der Vorsaison mehr Assists als der Manchester United-Profi verteilte. Oder jener mit Ex-Manchester-City-Star Adam Johnson, der seit drei Jahren nicht mehr aktiv spielt, aber dennoch mit elf Vorlagen immer noch ein Premier League Tor mehr in den vergangenen sechs Jahren vorbereitete.

Mittlerweile schreibt der Offensivspieler gemeinsam mit West Ham United die größte Underdog-Geschichte der laufenden Premier League-Saison. Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den FC Chelsea kratzen die Hammers als Fünftplatzierter an den Champions League-Plätzen. Und das, obwohl der Klub im Januar mit Sébastien Haller seinen Rekordeinkauf ersatzlos ziehen ließ.

Formstärkster Spieler der Liga?

Dafür wirbelt nun Lingard in der Offensive. Fünf Treffer und drei Assists in sieben Ligaspielen stehen für den 28-jährigen Rechtsfuß bereits auf der Stechuhr, er spielt damit so erfolgreich wie zuletzt in der Saison 2017/18. Während im Old Trafford kaum noch zum Zug kam, ist er innerhalb kürzester Zeit zum offensiven Dreh- und Angelpunkt im Team von Coach David Moyes geworden.

„Ich wollte einfach nur rausgehen und regelmäßig Fußball spielen und versuchen, mein Bestes zu geben“, erklärt der Angreifer im Gespräch mit West Hams Vereinsmedien. „Ich spiele Woche für Woche und tue etwas, das ich liebe, also ist es für mich perfekt“, sagt Lingard der die Leihe zu den Londonern als „einen neuen Lebensabschnitt“ bezeichnet.

Rückkehr zu den Three Lions

„Natürlich sprechen die Statistiken für sich selbst und alles, was ich tun kann, ist, weiterhin Tore zu schießen, zu assistieren und dem Team zu helfen. Als England anklopfte, war das eine großartige Gelegenheit“, fährt er fort.

Vor wenigen Tagen berief Englands Nationaltrainer Gareth Southgate den gefallenen Red Devil erstmals seit Juni 2019 wieder in das Aufgebot der Nationalmannschaft. Ein Ziel, das sich aus Sicht von Lingard erfüllt hat: „Ich habe immer daran gedacht. Es geht nur darum, an sich zu glauben und gut für West Ham zu spielen und ich denke, das ist der Grund, weshalb ich meinen Platz hier gefunden habe.“

Ob Lingard seine Erfolgsgeschichte langfristig in London fortsetzen kann, steht noch in den Sternen. Im Sommer geht es Stand jetzt wieder zurück nach Manchester, wo er in sein letztes Vertragsjahr bei seinem Jugendklub und damit in eine ungewisse Zukunft geht. Doch bereits jetzt ist klar: Den Status als Witzfigur hat er mittlerweile eindeutig abgelegt.