BVB: Reus muss erneut pausieren

Borussia Dortmund muss schon wieder auf Marco Reus verzichten. Nach Informationen von ‚Sport1‘ ist der 33-Jährige nicht Teil des Kaders für die heutige Partie gegen Hannover 96 in der zweiten Runde des DFB-Pokals (18 Uhr). Für den Kapitän ist es der nächste kleinere Rückschlag, nachdem der Offensivmann gerade erst von einem Außenbandriss im Sprunggelenk genesen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reus kommt in der laufenden Saison in elf Pflichtspielen auf drei Tore und vier Vorlagen. Neben ihm wird dem BVB auch Marius Wolf (27) fehlen, der noch an den Folgen eines Infekts leidet.