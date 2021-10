Fan-Kritik: Pavard geht in die Offensive

Seit seinem Transfer vom VfB Stuttgart im Sommer 2019 stand Benjamin Pavard in 87 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Platz, gewann die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Dennoch hat der 25-jährige Verteidiger bei manchen Fans keinen leichten Stand.

Vor allem in seiner französischen Heimat sieht sich Pavard immer wieder Kritik ausgesetzt, sein Platz in der französischen Nationalmannschaft wackelt in der öffentlichen Wahrnehmung. Im Interview mit ‚Canal+‘ geht der Bayern-Star nun in die Offensive und teilt gegen seine Kritiker aus.

„Nicht so sexy wie Hakimi, aber...“

„Die Kritik aus Frankreich lasse ich nicht an mich heran, denn ich habe Frankreich jung verlassen“, erklärt Pavard. Die Fans in seiner Heimat würden schließlich kaum Spiele des FC Bayern sehen: „Ich habe nur selten in der Ligue 1 gespielt, also kennt mich die französische Öffentlichkeit kaum. Sie haben mich wohl erst nach meinem Tor bei der WM (2018 gegen Argentinien, Anm. d. Red.) wahrgenommen und sich für mich interessiert.“

Kritisiert wird Pavard zumeist für seinen verbesserungswürdigen Offensivdrang. Der 25-Jährige ordnet ein: „Auf dem Papier ist ein Pavard vielleicht weniger sexy als ein Hakimi oder ein Alexander-Arnold, aber ich denke, dass ich defensiv kompletter bin. Ich würde in Frankreich gerne mehr respektiert werden, aber ich zwinge die Leute nicht dazu, die Bundesliga zu schauen.“

Eine letzte Spitze gegen seine Kritiker: „Die echten Beobachter, die regelmäßig Fußball schauen, wissen genau, was ich getan habe und was ich noch immer tue.“ Im Trikot des FC Bayern tut Pavard zurzeit jedoch weniger, noch immer sitzt er seine Rotsperre aus dem Spiel gegen Greuther Fürth (3:1) ab. Mit der französischen Nationalmannschaft gewann er jüngst die Nations League (2:1 gegen Spanien).