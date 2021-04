Mourinho in die Primera División?

José Mourinho könnte seine Zelte künftig in La Liga aufschlagen. ‚Bild‘-Reporter Christian Falk zufolge bestehen enge Kontakte zwischen der Berateragentur des 58-Jährigen und dem FC Valencia. Demnach sei es denkbar, dass The Special One bei den Fledermäusen anheuert.

Anfang der Woche musste Mourinho bei Tottenham Hotspur seinen Hut nehmen. Dem Portugiesen winkt eine Abfindung in Höhe von 23 Millionen Euro. Eine Auszeit will sich der Starcoach nicht zwingend nehmen.