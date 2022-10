VfB: Fünf Namen auf der Trainerliste

Man sei „an einem Punkt angelangt, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Trennung von Rino unausweichlich ist“, erklärte Sportdirektor Sven Mislintat am Montag die Entlassung von Trainer Pellegrino Matarazzo. Der noch sieglose VfB Stuttgart befindet sich mitten im Abstiegskampf.

Wer das Ruder rumreißen soll beim Tabellenvorletzten, ist noch offen. Eine Shortlist mit Kandidaten steht aber offenbar schon – laut der ‚Bild‘ soll einer der fünf Gehandelten schon am Samstag gegen den VfL Bochum an der Seitenlinie stehen.

Der Boulevardzeitung zufolge diskutiert man in Stuttgart über Domenico Tedesco (2008 bis 2015 Jugendtrainer beim VfB, zuletzt Leipzig), Adi Hütter (bis Sommer in Gladbach), Sebastian Hoeneß (bis Sommer in Hoffenheim), sowie die kürzlich entlassenen Gerardo Seoane (Leverkusen) und Peter Bosz (Lyon).

Update (10:05 Uhr): Laut ‚Sky‘ ist auch Zsolt Löw ein Thema beim VfB. Erste Gespräche sind angelaufen. Der 43-jährige Ungar war bis Anfang September Co-Trainer beim FC Chelsea.