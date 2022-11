WM: Der Kader der Niederlande

Die Niederlande fahren mit Bundesliga-Power nach Katar. Im Kader der Elftal für die WM-Endrunde stehen unter anderem Matthijs de Ligt (FC Bayern) und Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen). Angeführt wird das Team von Kapitän Virgil van Dijk (FC Liverpool).

Unterdessen fanden andere Bundesliga-Spieler keine Berücksichtigung von Bondscoach Louis van Gaal. Ryan Gravenberch (FC Bayern), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) und Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) sind nicht dabei.

Am 21. November (17 Uhr) starten die Niederländer gegen den Senegal in die WM. Zudem trifft der dreifache Vize-Weltmeister in der Gruppe A auf Ecuador (25. November, 17 Uhr) und Gastgeber Katar (29. November, 16 Uhr).

Der Kader