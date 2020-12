Australien-Legionär Müller spricht über Zukunft

Der ehemalige Erst- und Zweitliga-Stürmer Nicolai Müller, aktuell beim australischen Klub Western Sydney Wanderers unter Vertrag, hat einen Blick in die Zukunft geworfen. Im Podcast ‚HSV – wir müssen reden‘ vom ‚Hamburger Abendblatt‘ spricht der 33-Jährige über die kommenden Jahre. „Ich könnte mir vorstellen, meine Karriere hier zu beenden“, schließt Müller einen mittelfristigen Verbleib in Australien keineswegs aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer schweren Kopfverletzung steht der Angreifer mit seinem Verein aktuell in den Startlöchern für die am 27. Dezember beginnende Saison in der australischen A-League. „Heute geht es mir wieder richtig gut“, so der Goalgetter, der die Perspektive für sich und seine Familie langfristig in Deutschland sieht. „Irgendwann werden wir wieder nach Hamburg zurückkehren“, versichert Müller.