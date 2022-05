Mané kündigt Entscheidung an

Sadio Mané vom FC Liverpool will sich nach dem Wochenende zu seiner sportlichen Zukunft äußern. „Ich werde die Frage nach der Champions League beantworten“, zitiert ‚Sky Sports‘ den Offensivstar der Reds, „ich sage nicht ja oder nein, ich werde sie nach der Champions League beantworten.“ Das Finale der Königsklasse bestreitet Liverpool am Samstagabend (21 Uhr) in Paris gegen Real Madrid.

Manés Vertrag läuft 2023 aus. Die Verhandlungen mit den Reds über eine Verlängerung laufen, ein Verbleib des Senegalesen ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. Der FC Bayern würde den 30-Jährigen dem Vernehmen nach gerne verpflichten, sollten sich beide Seiten nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Als mögliche Ablöse waren zuletzt 50 Millionen Euro im Gespräch.