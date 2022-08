Nächste Option für Cavani

Edinson Cavani bietet sich offenbar ein Karriere-Ausklang in der Heimat. Wie die ‚as‘ berichtet, will CA Peñarol den 35-Jährigen nach Uruguay locken. Die Chancen sind aber überschaubar, denn Cavani soll schon den ebenfalls interessierten Boca Juniors mitgeteilt haben, dass er vorerst weiter in Europa spielen will.

Peñarol buhlte zuletzt auch um Spaniens Ex-Nationalspieler Diego Costa, hat es also offenkundig auf einen namhaften Torjäger abgesehen. Cavani, der in den vergangenen Wochen auch bei Borussia Dortmund als Ersatz für den schwer erkrankten Sébastien Haller gehandelt wurde, soll sich seit Wochen mit dem La Liga-Vertreter FC Villarreal einig sein.