Wolfsburg: Zieht es Kaminski in die Türkei?

Jakub Kaminski (22) könnte den VfL Wolfsburg im Winter in Richtung Türkei verlassen. Wie die türkische ‚Sabah Spor‘ berichtet, hat Besiktas seine Bemühungen um die Dienste des polnischen Nationalspielers zuletzt intensiviert. Kaminskis Vertrag in der Autostadt läuft 2027 aus.

Der Linksaußen war im Sommer 2022 für zehn Millionen Euro von Lech Posen zum VfL gewechselt. In der laufenden Saison stand er in elf von zwölf möglichen Spielen auf dem Rasen. Dem Bericht zufolge ist Besiktas neben Kaminski auch an Nationalmannschaftskollege Nicola Zalewski (22) interessiert, der aktuell bis zum Saisonende bei der AS Rom unter Vertrag steht.