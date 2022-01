Liverpool verkauft Gallacher

Tony Gallacher wird künftig die Schuhe für den FC St. Johnstone in der schottischen Premiership schnüren. Wie der FC Liverpool mitteilt, wechselt der 22-jährige Linksverteidiger nach vier Jahren im Klub zurück in seine Heimat. Bei den Reds kam Gallacher in der U23 zum Einsatz.

Tony Gallacher has today completed a permanent transfer to @StJohnstone.



Everyone at #LFC wishes Tony the best of luck at St. Johnstone and in his future career 🙌