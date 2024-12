Top-Option: Pogba vor brisantem Wechsel?

Manchester City beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Paul Pogba. Einem Bericht des ‚Independent‘ zufolge hat der kriselnde Premier League-Klub auch schon erste Gespräche mit dem 31-Jährigen geführt. Insbesondere im Mittelfeld sieht City nach dem Kreuzbandriss von Rodri (28) Bedarf.

Pogba hat laut dem ‚Independent‘ allerdings größere Zweifel. Grund sei seine Vergangenheit bei City-Lokalrivale Manchester United. 233 Mal war Pogba für die Red Devils aufgelaufen. Eine Sofortverstärkung wäre der Franzose ohnehin nicht. Erst Mitte März ist Pogba wieder spielberechtigt, seit September 2023 hat er kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Der Weltmeister von 2018 war im August 2023 positiv auf körperfremdes Testosteron getestet und anschließend für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt worden. Vor zwei Wochen löste Pogba seinen Vertrag bei Juventus Turin auf, hält sich aktuell in Miami fit.

Klar ist, Pogba will noch einmal auf höchstem Niveau angreifen. Ob dies bei Manchester City geschieht, ist vorerst fraglich. Für den Guardiola-Klub, der nur eins der vergangenen zehn Pflichtspiele gewinnen konnte, steht am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) übrigens das Derby gegen Pogbas Ex-Klub Manchester United an.