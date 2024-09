De Rossi plaudert Hermoso-Deal aus

Mario Hermoso soll am heutigen Montag bei der AS Rom unterschreiben. Daniele De Rossi bestätigte im Anschluss an die gestrige Ligapartie gegen Juventus Turin (0:0), dass „wir einen neuen Innenverteidiger verpflichtet haben. Es ist Mario Hermoso.“

Dem Journalisten Matteo Moretto zufolge trifft Hermoso in den kommenden Stunden in der italienischen Hauptstadt ein, um einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison zu unterzeichnen. Weil sein Vertrag bei Atlético Madrid Ende Juni ausgelaufen ist, darf sich der spanische Abwehrspieler auch nach Ende der Transferperiode einem neuen Klub anschließen.