Hannover: Neumann äußert sich zu Zukunftsplänen

Phil Neumann schließt einen Verbleib bei Hannover 96 über den kommenden Sommer hinaus nicht aus. Wie der Innenverteidiger dem ‚kicker‘ verraten hat, hält sich der 27-Jährige, dessen Vertrag bei den Niedersachsen am Saisonende ausläuft, weiter alle Optionen offen: „Ich habe hier für drei Jahre unterschrieben - und dann ist es für mich erstmal normal, dass ich auch drei Jahre bleibe. Mein Vertrag läuft zwar aus, aber damit beschäftige ich mich noch nicht."

Zu Saisonbeginn stand bei Neumann noch ein Wechsel zu Birmingham City im Raum. Der englische Klub bot vier Millionen Euro, Hannover lehnte jedoch ab. Gut möglich, dass sich erneut eine derartige Gelegenheit auftut, aber auch eine Zukunft in Hannover sei denkbar: „Mir gefällt es gut in Hannover, meiner Familie auch. Ich habe in der Mannschaft viele Freunde. Meine Frau und ich sind nicht festgelegt, ob es wirklich mal ins Ausland geht“, so Neumann, der sich seit seiner Ankunft beim Klub zu einem der besten Abwehrspieler der zweiten Liga entwickelt hat. Zuletzt signalisiert auch Hertha BSC Interesse an den Diensten des Rechtsfußes.