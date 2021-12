Nach Herzstillstand: Eriksen trainiert wieder

Christian Eriksen ist nach seinem Herzstillstand während der Europameisterschaft auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, trainierte der Däne jedoch nicht etwa bei seinem Klub Inter Mailand, sondern auf dem Vereinsgelände von Odense BK. Beim dänischen Klub spielte der 29-Jährige von 2005 bis 2008, ehe er in die Jugend von Ajax Amsterdam wechselte.

„Wir freuen uns sehr, dass Christian sich in diesen Tagen auf unseren Plätzen fithält“, zitiert die italienische Sportzeitung Odenses Sportdirektor Michael Hemmingsen, „wir sind mit ihm in Kontakt geblieben und fühlen uns geehrt, dass er uns gefragt hat, ob er sich in Adalen fitmachen kann.“ In Italien darf Eriksen aufgrund seines eingesetzten Defibrillator keinen Profisport mehr betreiben. Bei den Nerazzurri ist das Vertragspapier des Mittelfeldspielers offiziell noch bis 2024 gültig.