Bayers Preisschild für Azmoun

Bayer Leverkusen möchte den ausgemusterten Sardar Azmoun nicht zum Schnäppchenpreis abgeben. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ will der Deutsche Meister „im besten Fall knapp zehn Millionen Euro“ für den 29-jährigen Angreifer haben.

An Azmoun, gerade von einer Leihe bei der AS Rom zurückgekehrt und vertraglich noch bis 2027 an Bayer gebunden, hat Interesse bei je einem Klub aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten geweckt, so der ‚kicker‘. Für die Leverkusener kam der Rechtsfuß seit seiner Ankunft im Januar 2022 auf 44 Partien mit fünf Treffern und ebenso vielen Vorlagen.