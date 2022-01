HSV: Konkrete Gespräche über Meißner-Leihe

Robin Meißner könnte den Hamburger SV in den letzten Tagen des Wintertransferfensters noch verlassen. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ befindet sich der HSV in konkreten Gesprächen mit Hansa Rostock. Die Hanseaten streben eine Leihe des 22-jährigen Stürmers an. Auch der FC Ingolstadt zeige konkretes Interesse an Meißner.

Der Rechtsfuß kommt in der laufenden Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Lediglich 92 Minuten stand Meißner wettbewerbsübergreifend auf dem Platz. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.