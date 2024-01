Bundesliga-Flirt Orban vom Markt

Gift Orban wird künftig wohl in Frankreich auflaufen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, steht Olympique Lyon vor der Verpflichtung des nigerianischen Stürmers. Sein Noch-Arbeitgeber, der belgische Erstligist KAA Gent, soll eine Ablöse von 13 Millionen Euro kassieren.

Orban war in den vergangenen Monaten auch ein Thema in der Bundesliga bei Union Berlin und vor allem Eintracht Frankfurt. Wirklich heiß wurde aber weder die eine noch die andere Spur. Nun darf sich OL auf den zwölffachen Saisontorschützen freuen. Noch an diesem Mittwoch wird der 21-Jährige in Lyon erwartet und bis 2028 unterschreiben. Mit Arnaut Danjuma (26/FC Everton) und Saïd Benrahma (28/West Ham United) will der Ligue 1-Klub weitere Offensivspieler ins Rhonetal locken.