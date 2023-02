Everton: Dyche bestätigt Pickford-Deal

Jordan Pickford (28) wird dem FC Everton erhalten bleiben. Toffees-Coach Sean Dyche bestätigte im Rahmen einer Pressekonferenz, dass sich der Keeper und der Verein auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit geeinigt haben: „Er ist ein sehr, sehr guter Spieler […] für diesen Verein, und das wird er auch weiterhin sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 51-Jährige führt aus: „Ich denke, es ist ein Zeichen dafür, dass ihm unser neues System gefällt und dass er akzeptiert, was wir ihm bieten. Er ist ein fantastischer Spieler, und wir wollen, dass das so bleibt.“ Noch sei das neue Arbeitspapier allerdings nicht unterschrieben. Pickford spielt seit 2017 für Everton und stand seitdem in 222 Partien für den Klub aus Liverpool im Kasten. Bereits heute Morgen hatte die ‚Times‘ berichtet, dass sich eine Vertragsverlängerung des Keepers anbahnt.

Lese-Tipp

Pickford vor der Unterschrift?