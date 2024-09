BVB mit deutlichem Arbeitssieg | Eine 1, eine 5

Eine Viererkette sollte es beim heutigen Champions League-Auftakt gegen den FC Brügge richten. Waldemar Anton musste weichen, dafür rückte der beim 4:2 gegen Heidenheim gesperrte Nico Schlotterbeck zurück ins Team. Eine Maßnahme, die sich anfangs durchaus bezahlt machte. Schlotterbeck und Co. boten sich mehr Anspielmöglichkeiten im Angriffsdrittel. Die erste größere Chance verzeichnete Donyell Malen bereits nach knapp drei Spielminuten. Rund zehn Minuten später dann Brügge mit ersten echten Gelegeheit: Aus dem Gewühl heraus trafen die Belgier durch Hugo Vetlesen aber letztlich nur die Unterkante der Latte.

Im Anschluss viel Spielkontrolle für den BVB, richtig Tiefe konnten die Mannen um Pascal Groß aber zu selten erzeugen. Diese fanden die Belgier dafür von Zeit zu Zeit, echte Torchancen blieben allerdings Mangelware, sodass es in einem ausgeglichenen Spiel mit 0:0 in die Pause ging.

Personell unverändert schickte Nuri Sahin sein Team in den zweiten Durchgang. Und auch die Spielstatik veränderte sich zunächst kaum. Schwarz-Gelb mit viel Ballbesitz, aber wenig Zug zum Tor. Die Hereinnahmen von Waldemar Anton sowie Serhou Guirassy und die damit verbundene Umstellung auf Dreierkette plus System mit echtem Neuner fruchtete aber vorerst auch nicht so recht. Für den Aha-Effekt und den letztlich sehr deutlichen Dortmunder Sieg sorgte mit Jamie Gittens ein anderer Einwechselspieler.

Torfolge

0:1 Gittens (66.): Eindlich einmal kombiniert sich der BVB zielgerichtet durch die Hälfte von Brügge. Letztlich geht Can in der Zentrale ins direkte Duell und legt links rüber zum eingewechselten Gittens. Der Engländer dribbelt an, zieht nach innen und legt den Ball leicht abgefälscht ins lange Eck.

0:2 Gittens (86.): Ähnliches Muster wie bei der Führung. Dortmund schafft es, Gittens auf links zu isolieren. Und wieder geht der flinke Dribbler über seinen starken rechten Fuß. Der Abschluss ist dieses Mal noch schärfer und deshalb völlig unhaltbar.

0:3 Can (90.+4): Nach Foul an Guirassy bekommt der BVB einen Elfmeter zugesprochen. Der Gefoulte darf selbst schießen und erzielt mit einem angedeuteten Panenka seinen ersten Treffer im BVB-Dress.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

59‘ Guirassy (4) für Malen

59‘ Anton (3) für Bensebaini

68‘ Gittens (1) für Sabitzer

68‘ Nmecha (2,5) für Groß

87‘ Couto für Adeyemi