Kaufpflicht verstrichen: Wijnaldum-Dilemma für PSG

Paris St. Germain kann Georginio Wijnaldum nur noch per frei verhandelter Summe an die AS Rom verkaufen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, ist die Kaufpflicht für den momentan nach Italien verliehenen Mittelfeldspieler verstrichen. Die Hälfte aller Pflichtspiele hätte er für die Römer absolvieren müssen. Lediglich in zehn stand Wijnaldum aber bislang auf dem Feld. Ein Schienbeinbruch hatte ihn seit August vergangenen Jahres außer Gefecht gesetzt.

Immerhin acht Millionen Euro hätte PSG durch den Passus noch kassiert. Eine Kaufoption in ebenjener Höhe lehnte die Roma ab. Sportdirektor Tiago Pinto witterte zuletzt sogar die Chance auf eine ablösefreie Verpflichtung und soll die Pariser gebeten haben, ihren Vertrag mit dem 32-Jährigen aufzulösen – erfolglos. Die ‚L’Équipe‘ schlussfolgert daraus, dass auch eine Rückkehr in die französische Hauptstadt nicht ausgeschlossen ist. Wahrscheinlicher sei jedoch ein dauerhafter Verbleib in Rom. Die zuvor festgeschriebenen acht Millionen Euro wird man in freien Verhandlungen wohl nur noch schwer bekommen. Roma-Schlitzohr Pinto wird den Preis jedenfalls noch weiter drücken wollen.

