Huddersfield holt neuen Sechser

Huddersfield Town hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Terriers offiziell bestätigen, wurde Álex Vallejo unter Vertrag genommen. Der spanische defensive Mittelfeldspieler hat einen Kontrakt bis zum Saisonende unterschrieben.

Vallejo stand bis Ende Januar dieses Jahres bei spanischen Zweitligisten FC Fuenlabrada unter Vertrag. Nach einem halben Jahr beim Madrider Vorortklub wurde der Vertrag mit dem 28-Jährigen aufgelöst.

28-year-old midfielder joins the Terriers as a free agent until the end of the season, pending international clearance.



