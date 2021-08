Endos Traum von der Premier League

Wataru Endo würde eines Tages gerne im Trikot eines Topklubs aus der Premier League auflaufen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler erklärt im ‚kicker‘: „Ich mache kein Geheimnis daraus, dass die Premier League mein Traum ist. Wenn es Interesse von einem der absoluten Topklubs aus England gäbe, würde ich mir das sicher anhören. Aber bisher war das nicht der Fall.“

Gleichzeitig fühlt sich Endo aber auch sehr verbunden mit dem VfB Stuttgart, bei dem er seit dieser Saison das Kapitänsamt innehat: „Am liebsten würde ich sowieso den VfB dahin führen, wo er früher schon einmal als Deutscher Meister war: nach oben. Ich würde gerne irgendwann einmal mit dem VfB die Champions League anpeilen.“ Und weiter: „Mein Ziel ist es, mich persönlich stetig weiterzuentwickeln, am liebsten in und mit Stuttgart. Ich träume von einer WM-Teilnahme und davon, in der Champions League zu spielen.“