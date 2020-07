Neuer Vertrag: Aubameyang will abkassieren

Pierre-Emerick Aubameyang will im Alter von 31 Jahren noch einmal einen lukrativen Vertrag unterzeichnen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, fordert der Stürmer umgerechnet gut 14 Millionen Euro pro Jahr für seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier beim FC Arsenal. Aubameyang möchte sich drei weitere Jahre an die Gunners binden.

Gespräche zwischen dem Ex-Dortmunder und Arsenal laufen schon seit längerem. Im kommenden Sommer endet der aktuelle Vertrag des Gabuners. Coach Mikel Arteta will Aubameyang halten. Zuletzt sagte der Spanier: „Es liegt in unserer Verantwortung, ihm das Gefühl zu geben, dass dies der richtige nächste Schritt in seiner Karriere ist.“