Schlotterbeck will zu Bochum zurück

Der Transferpoker um Keven Schlotterbeck läuft weiter. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, ist der VfL Bochum der Wunschverein des Innenverteidigers vom SC Freiburg. Eine Einigung zwischen den beiden Bundesligisten steht allerdings noch aus. Der Tabellenfünfte der vergangenen Saison fordert dem Bericht zufolge drei Millionen Euro, Bochum sei das zu viel.

Bereits in der vergangenen Rückrunde spielte Schlotterbeck auf Leihbasis für den Revierklub. Anders als in Freiburg stand der 26-Jährige in Bochum regelmäßig auf dem Platz. Bei seinem aktuellen Klub hat der Linksfuß auch in der neuen Spielzeit wenig Chancen auf einen Stammplatz.

