PSG bestätigt Tuchel-Entlassung

Was seit einigen Tagen feststeht, ist nun offiziell: Wie Paris St. Germain mitteilt, ist Thomas Tuchel nicht länger Trainer beim französischen Serienmeister. Favorit auf die Nachfolge ist der Argentinier Mauricio Pochettino.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi erklärt: „Ich möchte Thomas Tuchel und seinen Mitarbeitern für alles danken, was sie in den Klub gebracht haben. Thomas hat viel Energie und Leidenschaft in seine Arbeit gesteckt, und natürlich werden wir uns an die guten Zeiten erinnern, die wir gemeinsam verbracht haben. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft.“

Zweimal Meister und CL-Finale

Tuchel hatte 2018 das Ruder bei PSG übernommen. Seitdem feierte der 47-Jährige zwei französische Meisterschaften, gewann je einmal den Pokal sowie den Ligapokal und zog im Sommer ins Champions League-Finale gegen den FC Bayern (0:1) ein. Aktuell liegt PSG in der Ligue 1 jedoch nur auf Platz drei.

Für Tuchel ist es die zweite Entlassung seiner Karriere. Nachdem er 2014 bei Mainz 05 noch freiwillig den Hut genommen hatte, wurde der Schwabe bei Borussia Dortmund nach dem DFB-Pokalsieg 2017 entlassen. Vorausgegangen waren Streitigkeiten mit Teilen der Mannschaft und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.