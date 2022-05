Bericht: Lewandowski bei Real angeboten

Bekommt der FC Barcelona im Werben um Robert Lewandowski noch Konkurrenz vom ewigen Rivalen? Einem Bericht von ‚Cadena SER‘ zufolge wurde der polnische Torjäger von seinem Berater nun auch bei Real Madrid angeboten.

Eine schnelle Antwort sei von den Königlichen aber nicht zu erwarten. Der Fokus der Madrilenen liegt in diesen Tagen voll auf dem Champions League-Endspiel am Samstag (21 Uhr) gegen den FC Liverpool. Grundsätzlich hat Real im Sturmzentrum aber keinen erhöhten Bedarf. Karim Benzema (34) ist dort gesetzt und spielt die wohl beste Saison seiner Karriere.

Der FC Barcelona dagegen hat sich schon klar positioniert und will Lewandowski an Bord holen. Ein erstes Angebot in Höhe von 32 Millionen Euro sollen die Blaugrana schon abgegeben haben. Die Bayern betonten zuletzt aber stets, dass sie bis zum Vertragsende 2023 fest mit ihrem Torjäger planen.