England heiß auf Giganten-Duell | Real erwartet „die Hölle“

„Jetzt wird es ernst“

Manchester City gegen Bayern München – es ist die Hammer-Paarung des gestern ausgelosten Champions League-Viertelfinals. Während sich das Achtelfinale gegen RB Leipzig letztlich als Spaziergang für die Skyblues entpuppt hat, wartet mit dem deutschen Rekordmeister nun ein ganz anderes Kaliber. „Jetzt wird es ernst“, weiß der ‚Mirror‘ und schärft den Fokus auf die besondere Komponente dieser Duelle: „Pep trifft auf Bayern“.

Reals Respekt vor Chelsea

Ebenfalls hochattraktiv ist die Paarung Real Madrid gegen den FC Chelsea. Die Königlichen sind als Titelverteidiger und souveräner Bezwinger des FC Liverpool favorisiert. Doch auch die Blues haben gegen Borussia Dortmund gezeigt, dass sie beim Erklingen der Champions League-Hymne ein bis zwei Gänge hochschalten können. Die ‚as‘ prophezeit Real einen harten Fight: „Durch die Hölle, um in den Himmel zu kommen“, so die heutige Schlagzeile der spanischen Zeitung.

Portugal vs. Italien

Erstaunlich stark präsentieren sich in dieser Saison die italienischen Mannschaften. Gleich zwei Serie A-Klubs treffen in der kommenden Europapokalrunde auf ein portugiesisches Team: Benfica in der Champions League auf Inter Mailand, Sporting in der Europa League auf Freiburg-Bezwinger Juventus Turin. „Los geht’s, Italien“, ruft ‚A Bola‘ der Konkurrenz vom Stiefel entgegen.