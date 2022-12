Sommer-Abschied im Winter? Virkus redet Klartext

Bei Yann Sommer stehen nach der Abreise von der Weltmeisterschaft in Katar die Wochen der Entscheidung an. Der 33-jährige Schweizer geht bei Borussia Mönchengladbach in seine letzten Vertragsmonate und kann in wenigen Wochen bei einem neuen Klub einen Vorvertrag unterschreiben. Ein Szenario, welches man bei der Borussia weiterhin verhindern möchte.

„Wenn er nach dem WM-Urlaub zurückkommt, werden wir uns weiter zusammensetzen“, kündigt Sportdirektor Roland Virkus gegenüber der ‚Bild‘ an. „Ich betone gerne, dass wir in guten Gesprächen mit ihm sind“, führt der 56-Jährige weiter aus und macht eine klare Ansage: „Aus unserer Sicht ist ein Transfer von Yann im Winter auch überhaupt kein Thema“.

Virkus schiebt damit nach seinen vage gehaltenen Aussagen von vor wenigen Tagen („Wir wägen alles genau ab und sind in jedem Fall vorbereitet“) einem vorzeitigen Abschied nun einen Riegel vor. Unter anderem hatte Manchester United die Fühler nach Sommer ausgestreckt. Bis die Red Devils offiziell mit dem Keeper verhandeln können, will Virkus noch einmal alles in die Waagschaale werfen.

„Man muss immer abwägen“

Mit Blick auf die Situation von anderen Leistungsträgern mit prekärer Vertragslage sagt Virkus: „Man muss immer abwägen, was der finanzielle Ertrag wäre und was der sportliche Wert dieser Spieler ist. Dass ein ablösefreier Verlust von solchen Spielern dem Verein richtig weh tun würde, ist kein Geheimnis. Wir müssen aber auch abwägen, was wir bei einem Verkauf sportlich gefährden würden. Die Liga ist schon sehr eng. Und wir müssen gucken, dass wir uns auch von unten absetzen.”

Zwei Nachfolger-Varianten

Sollte Sommer sich doch nicht von einer Verlängerung am Borussia-Park überzeugen lassen, haben die Fohlen zwei unterschiedliche Ansätze in der Schublade. Die ‚Bild‘ berichtete zuletzt, dass Nachwuchskeeper Jan Olschowsky (21) als Nummer eins aufgebaut werden soll. Laut ‚Sky‘ befasst sich der Bundesligist aber auch mit Ex-Leipziger Yvon Mvogo (28) als Dauerlösung.