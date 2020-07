Braunschweig holt Schultz

Eintracht Braunschweig hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Michael Schultz findet den Weg zum Zweitligisten. Der 27-jährige Innenverteidiger kommt von Waldhof Mannheim und unterschreibt bis 2022.

„Ich freue mich wahnsinnig, dass es mit Braunschweig geklappt hat. Dass ich Teil dieses Vereins werden kann, ist für mich eine riesen Herausforderung, in einer neuen Stadt, einem neuen Umfeld und einer neuen Liga. Ich versuche jetzt, hier anzukommen und meinen Platz in der Mannschaft zu finden, um dann mit einer guten Leistung hoffentlich dazu beitragen zu können, dass wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen“, so Schultz.