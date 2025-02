Nächstes Desaster: Führungslosem BVB droht „Horrorsaison“

Borussia Dortmund taumelt nur so durch die Bundesliga. Auch gegen den abstiegsbedrohten VfL Bochum setzte es für den Champions League-Finalisten aus der vergangenen Saison eine Niederlage. Das 0:2 legte erneut große spielerische Schwächen und zudem ein Führungsvakuum innerhalb der Mannschaft offen.

Dies äußerte sich auch nach der Partie. Kein Spieler stellte sich den wartenden Reportern in der Mixed Zone, weder Kapitän Emre Can (31) noch Vize Julian Brandt (28) wollten sich äußern. Dieses Verhalten erklärte der neue Coach Niko Kovac auf der anschließenden Pressekonferenz wenig überzeugend.

„Wir spielen in vier Tagen wieder, deswegen ist klar, dass sie Maßnahmen unternehmen, damit sie möglichst schnell regenerieren und so schnell wie möglich die Nahrung zu sich führen, die sie brauchen, um dementsprechend schneller wieder an Bord zu sein. Ich bin ja da, um Fragen zu beantworten. Das reicht“, so der 53-Jährige.

Einstellungsproblem

Die Beobachtung aus der Mixed Zone deckt sich jedoch mit einer Aussage, die die ‚Bild‘ aus internen Gesprächen der Bundesligaschiedsrichter zitiert: „Bei Dortmund spürst du auf dem Platz, dass Führung und Persönlichkeit fehlen, wir haben keine Ansprechpartner so wie früher Hummels.“

Einer, der sich jedoch fast immer stellt, machte seinem Ärger im Anschluss an die Pleite gegen den Tabellenletzten gegenüber ‚Sky‘ Luft: Nico Schlotterbeck (25) prangerte vor allem den großen Leistungsabfall der Mannschaft im Ligaalltag nach guten Leistungen in der Champions League an: „Es ist heute nicht zum dritten oder vierten Mal passiert. Das passiert zum siebten, achten Mal. Das kann nicht sein.“

Ein großes Problem des BVB sei die oftmals die Einstellung. „Wenn du weißt, was dich in Bochum erwartet, vor allem die ersten 10 bis 15 Minuten, dann musst du das Spiel annehmen. Das haben wir nicht geschafft, vor allem am Anfang. Es fehlen die Basics im Fußball: Zweikämpfe annehmen, Zweikämpfe gewinnen, das muss sich schleunigst ändern. Wenn wir das nicht hinbekommen, stehen wir zu Recht da, wo wir stehen. Wir müssen das schnell hinkriegen, sonst wird es eine Horrorsaison“, so der Innenverteidiger.

Viele individuelle Fehler

Ein zweiter großer Faktor sind die vielen individuellen Fehler, die sich die Schwarz-Gelben jedes Spiel aufs Neue leisten und die die jeweiligen Gegner zu Toren einladen. Gegen die Bochumer war es der Rückkehrer Niklas Süle, der mit einem zu kurz geratenen Rückpass das 0:2 verschuldete.

„Es ist egal, welcher Trainer draußen steht, die Mannschaft muss von sich aus in die Pötte kommen. Wir müssen ganz, ganz schnell den Turnaround schaffen und jeder Einzelne muss sich anschauen, bessere Leistungen bringen und vielleicht nicht Ausreden woanders suchen“, so Schlotterbeck.

Der BVB konnte lediglich eins der vergangenen sieben Bundesligaspiele gewinnen. Nach dem Playoff-Rückspiel gegen Sporting Lissabon am kommenden Mittwoch (18:45 Uhr) erwartet den BVB mit Union Berlin am Samstagabend (18:30 Uhr) die nächste Bewährungs- und Einstellungsprobe.