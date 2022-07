Cavani vor Spanien-Wechsel

Edinson Cavani steht vor einem Wechsel in die Primera División. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der Urugayer einem Wechsel zum FC Villarreal bereits zugestimmt. Es müsse lediglich gewartet werden, bis Paco Alcácer (28) den Verein verlässt, damit das gelbe U-Boot einen neuen Stürmer verpflichten kann. Laut dem Bericht zeigt Celta Vigo Interesse am ehemaligen BVB-Profi.

Villarreal-Trainer Unai Emery und Cavani kennen sich bereits von gemeinsamen Zeiten bei Paris St. Germain. Der mittlerweile 35-jährige würde mit dem Kapitel Spanien seine Liste an Top-Ligen, in denen er gespielt hat, erweitern. Zuvor ging er schon in England, Frankreich und Italien auf Torejagd.