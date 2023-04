Schalke 04: Standpauke von Reis

Thomas Reis war nach der 0:2-Pleite im Abstiegsduell bei der TSG Hoffenheim am gestrigen Sonntag bedient. Der Cheftrainer von Schalke 04 kritisierte: „Insgesamt kannst du dich so nicht präsentieren. Vor allem in der ersten Halbzeit war das dem Abstiegskampf nicht würdig. Es war heute zum Teil unterirdisch. Die Niederlage ist verdient.“

Deutliche Worte von Reis an sein Team, das sich zuvor mit einem Kraftakt die Chancen auf den Klassenerhalt zurückerkämpft hatte. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ohne eigenen Treffer steht S04 aber wieder am Tabellenende. Am Freitag (20:30 Uhr) kommt es zum Duell mit dem Vorletzten Hertha BSC.

