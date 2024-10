Honorat-Comeback: Netz und Elvedi fallen aus

Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden Wochen ohne Luca Netz auskommen. „Bei Luca Netz wurde in der weiterführenden Diagnostik wegen anhaltender Beschwerden nach einem Umknicken eine Fußverletzung festgestellt. Er steht daher in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung“, geben die Fohlen offiziell per X bekannt.

Auch Nico Elvedi fällt aus, der offizielle Grund: „Muskuläre Probleme im Oberschenkel.“ Gute Nachrichten gibt es hingegen von Franck Honorat. Der Franzose hat seine Wadenblessur auskuriert und steht gegen den 1. FC Heidenheim in der Startaufstellung.