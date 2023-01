Barça: Dembélé erneut verletzt

Der FC Barcelona muss erneut auf Ousmane Dembélé verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, hat sich der 25-Jährige beim 1:0-Sieg am gestrigen Samstag gegen den FC Girona eine Muskelverletzung im linken vorderen Oberschenkel zugezogen. Damit wird er voraussichtlich mehrere Wochen fehlen.

Dembélé spielt bislang eine starke Saison. Der französische Flügelspieler steuerte in 28 Partien acht Treffer und sieben Assists bei. Nun wird er, wie so oft in seiner Karriere, von einer Verletzung ausgebremst.

