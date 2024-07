TSG verkündet: EM-Akteur Jurasek bleibt im Kraichgau

David Jurasek bleibt der TSG Hoffenheim über den Sommer hinaus erhalten. Der offensivstarke Linksverteidiger von Benfica Lissabon wird für eine weitere Saison von den Kraichgauern ausgeliehen.

„David kam aus einer für ihn persönlich schwierigen Phase bei Benfica Lissabon zu uns nach Hoffenheim und hat nach einigen Wochen der Eingewöhnung gezeigt, dass er ein wichtiger Faktor für unser Spiel sein kann. David ist ein dynamischer und offensivstarker Außenverteidiger, der es zudem versteht, zuverlässig zu verteidigen“, lobt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen.

In der vergangenen Saison gehörte der 23-jährige Tscheche, der mit seiner Nationalmannschaft auch bei der Europameisterschaft vertreten war, zum erweiterten Kreis der Stammelf in Hoffenheim. In 13 Ligaspielen lieferte Jurasek einen Assist.