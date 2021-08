Einigung: Andrich-Wechsel noch in diesem Sommer

Robert Andrich schließt sich Bayer Leverkusen an. Am Sonntag sei im Zuge des des Unentschiedens (1:1) zwischen der Werkself und Union Berlin zu hören gewesen, dass der Wechsel noch in diesem Sommer über die Bühne gehen wird, heißt es im ‚kicker‘.

Einigung zwischen Andrich und den Leverkusenern bestand schon seit einigen Wochen. Bis dato war allerdings offen, ob der kampfstarke Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bis 2022 datiert ist, im noch zwei Wochen geöffneten Transferfenster oder erst in einem Jahr ablösefrei ins Rheinland wechseln würde.

Für den 26-Jährigen, der ausgerechnet gegen Bayer aufgrund von Adduktorenbeschwerden passen musste, zeichnet sich also der nächste Karriereschritt ab. Vor zwei Jahren noch war Andrich für eine Million Euro aus Heidenheim zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger gewechselt.