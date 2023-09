Villarreal trennt sich von Setién

Quique Setién ist nicht länger Trainer des FC Villarreal. Der La Liga-Klub bestätigte die Trennung vom 64-jährigen Spanier am heutigen Dienstagmittag offiziell. Am Freitag verlor Villarreal mit 1:3 beim FC Cádiz. Es war die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel, in der Tabelle rangiert das Gelbe U-Boot auf dem 15. Platz.

Ein Nachfolger für Setién steht noch nicht fest, interimsweise übernimmt Direktor Profifußball Miguel Ángel Tena. Setién hatte Ende Oktober 2022 bei Villarreal übernommen. Zuvor hatte er unter anderem den FC Barcelona, Betis Sevilla und UD Las Palmas gecoacht.