United verabschiedet Jones

Manchester United und Phil Jones gehen nach der Saison getrennte Wege. Die Red Devils geben den Abschied des 31-jährigen Innenverteidigers mit dessen Vertragsablauf in wenigen Wochen bekannt. Damit geht Jones nach insgesamt zwölf Jahren am Old Trafford von Bord. Für den 27-fachen englischen Nationalspieler ist es ein leiser Abschied nach Jahren des Reservistendaseins.

„Die zurückliegenden paar Jahre waren sehr schwierig. Das lässt sich nicht leugnen. Davor kann man sich nicht verstecken“, gesteht Jones in der Abschiedsmitteilung ein, „meine Familie hat mir sehr dabei geholfen, auf dem rechten Weg zu bleiben und mich darauf zu konzentrieren, wieder fit zu werden und zu versuchen, mehr zu spielen.“ Seit Mitte 2020 plagt sich Jones mit hartnäckigen Knieproblemen rum und war seitdem selten komplett fit. Seine bislang letzten Pflichtspiele für den Klub datieren noch aus der Saison 2021/22. Insgesamt absolvierte er 229 Partien für Manchester.

