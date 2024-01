Wolfsburg macht Behrens-Deal klar

Der Transfer von Kevin Behrens zum VfL Wolfsburg ist fast in trockenen Tüchern. Wie ‚Sky‘ vermeldet, haben sich die Niedersachsen mit Union Berlin auf eine Ablöse von 2,5 bis 3,5 Millionen Euro geeinigt.

Behrens wird am heutigen Mittwoch zum Medizincheck in Wolfsburg erwartet. Ist dieser erfolgreich, unterschreibt der 32-jährige Stürmer laut ‚Sky‘ einen Vertrag bis mindestens 2026. Nach Berlin war Behrens im Sommer 2021 vom SV Sandhausen gekommen. In 105 Spielen für Union schoss der Nationalspieler (ein Länderspiel) 20 Tore.