Wegen Vertessen: Union blitzt ab

Union Berlin wurde im Werben um Yorbe Vertessen (23) ein Korb erteilt. Laut ‚Eindhovens Dagblad‘ hat die PSV Eindhoven die fünf Millionen Euro schwere Offerte für den Offensivspieler abgelehnt. Ob die Eisernen das Angebot nochmal erhöhen, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Chris Bedia (27) hat Union bereits eine neue Offensivkraft an Bord geholt. Darüber hinaus soll Marco Grüll (25/Austria Wien) ein Thema in der Hauptstadt sein. Während Grülls Arbeitspapier im Sommer ausläuft, ist Vertessen vertraglich noch bis 2025 an die PSV gebunden.